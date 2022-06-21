新型コロナ　鹿児島県内で新たに443人感染、1人死亡　クラスター3件確認

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者４４３人を新たに確認したと発表した。県はまた１人が死亡したと明らかにした。累計は２０９人になった。県が発表した感染者は２５６人、市は１８７人。県は午後６時をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。