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新たにクラスター3件　日置の部活動、出水と指宿の学校で計40人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/21 18:14
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　鹿児島県は２１日、日置市の部活動、出水市、指宿市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。感染者は計４０人。

　日置市の部活動は、部員１６人。出水市の学校は１３人で、生徒１１人、その親族１人、教職員１人。指宿市の学校は１１人で、生徒８人、その親族３人。

　県内のクラスターは累計２０７件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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