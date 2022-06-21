新たにクラスター3件　日置の部活動、出水と指宿の学校で計40人感染　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は２１日、日置市の部活動、出水市、指宿市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。感染者は計４０人。日置市の部活動は、部員１６人。出水市の学校は１３人で、生徒１１人、その親族１人、教職員１人。指宿市の学校は１１人で、生徒８人、その親族３人。県内のクラスターは累計２０７件となった。