鹿児島信用金庫3期連続減益　22年3月期　貸出金利息が減少

鹿児島信用金庫（中俣義公理事長）は２０日、鹿児島市で総代会を開き、２０２２年３月期決算を報告した。売上高に当たる経常収益は前期比９．８％減の５９億２８３６万円、当期純利益は２１．２％減の２億７９２３万円で、３期連続の減益だった。新型コロナウイルス関連融資の結果、資金需要が充足して貸出金が減ったことに加え、平均利回りが下がり貸出金利息が減少。有価証券関連収益も低下した。コロナ後を見据え、予防的な引当を追加で実施したことも影響した。本業のもうけを示すコア業務純益は４億２６００万円減の６億８３００万円。不良債権比率は０．４８ポイント減少の２．０１％になった。自己資本比率は０．０３ポイント減の８．２１％。貸出金残高は２．８２％減の２１６９億円、預金残高は０．３％減の３３２３億円だった。２３年３月期の当期純利益は３億円を見込む。役員人事では日置洋蔵常務理事と栗田広次常勤監事が退任した。役員体制は次の通り（敬称略、○は新任、昇任）。会長 後藤孝行▽理事長 中俣義公▽常務理事 市川博海、田實武人、○奥克幸▽常勤理事 出口浩、西村義久、○増田明▽非常勤理事 岩男秀彦、小正芳史▽常勤監事 ○米森幸一▽非常勤監事 東條正博、梅田望、○岩元耕兒