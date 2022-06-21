鹿児島市で新たに189人、鹿屋34人、霧島と奄美32人など計443人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者４４３人を新たに確認したと発表した。累計感染者は９万４４９人になった。居住地別では鹿児島市１８９人、鹿屋市３４人、霧島市、奄美市３２人、日置市２０人、出水市１７人、志布志市１１人、薩摩川内市、徳之島町１０人、姶良市、指宿市９人、伊仙町７人、南九州市、天城町、知名町、与論町６人、龍郷町５人、西之表市、いちき串木野市、南さつま市、瀬戸内町４人、大崎町、和泊町３人、枕崎市、さつま町、長島町２人、阿久根市、垂水市、曽於市、伊佐市、屋久島町１人。県外は宮崎県１人。県はまた１人が死亡したと明らかにした。累計は２０９人になった。