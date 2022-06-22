出水の学校クラスターなど3件確認、マスクや消毒不十分　新たな感染は443人（鹿児島市189、鹿屋34、霧島32、奄美32、日置20、出水17、志布志11、薩摩川内10、徳之島10、姶良9、指宿9、伊仙7、南九州6、天城6、知名6、与論6、龍郷5、西之表4、いちき串木野4、南さつま4、瀬戸内4、大崎3、和泊3、枕崎2、さつま2、長島2、阿久根1、垂水1、曽於1、伊佐1、屋久島1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島21日発表

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４４３人確認したと発表した。前週の同じ曜日を４日連続で下回った。また県は１人の死亡と、出水市と指宿市の学校、日置市の部活動のクラスターを明らかにした。県によると、死者は８０代男性で医療機関に入院中だった。死因は新型コロナ以外。クラスターは出水市が生徒１１人、その親族１人、教職員１人の計１３人。水泳の授業中、更衣室でマスクなしの会話があった。指宿市が生徒８人、その親族３人の計１１人。日置市が部員１６人。いずれも消毒が不十分だった。新規感染者の居住地は鹿児島市１８９人、鹿屋市３４人、霧島市、奄美市３２人、日置市２０人、出水市１７人、志布志市１１人、薩摩川内市、徳之島町１０人、姶良市、指宿市９人、伊仙町７人、南九州市、天城町、知名町、与論町６人、龍郷町５人、西之表市、いちき串木野市、南さつま市、瀬戸内町４人、大崎町、和泊町３人、枕崎市、さつま町、長島町２人、阿久根市、垂水市、曽於市、伊佐市、屋久島町１人。県外は宮崎県１人。年代別では１０歳未満が９７人で最も多かった。県内の累計感染者は９万４４９人になった。２０日時点の療養者数は前日比１４５人減の２５２７人。内訳は入院１４４人（重症１人、酸素投与が必要な中等症は１０人）、宿泊施設入所３９５人、自宅待機１９８８人。