奄美地方が梅雨明け　平年より7日早く

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新たにクラスター3件 日置の部活動、出水と指宿の学校で計40人感染 新型コロナ・鹿児島

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鹿児島県庁で20人感染 総合政策、地域政策、交通政策課が在宅勤務に 新型コロナ

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「開かずの扉」開くか…大崎事件4度目再審請求、鹿児島地裁で22日可否決定 日弁連・小林会長「再審法改正は大きな過ちの是正」

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(更新)大崎事件 再審開始認めず 鹿児島地裁「無罪言い渡す証拠に当たらず」 弁護団「許しがたい」 第4次請求審

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接待で入手した非公表の設計単価表、積算ソフト会社に売却 鹿児島県幹部「業務への影響生じない」… ライバル社は「不公平」と怒り

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出水の学校クラスターなど3件確認、マスクや消毒不十分 新たな感染は443人（鹿児島市189、鹿屋34、霧島32、奄美32、日置20、出水17、志布志11、薩摩川内10、徳之島10、姶良9、指宿9、伊仙7、南九州6、天城6、知名6、与論6、龍郷5、西之表4、いちき串木野4、南さつま4、瀬戸内4、大崎3、和泊3、枕崎2、さつま2、長島2、阿久根1、垂水1、曽於1、伊佐1、屋久島1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島21日発表

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに443人感染、1人死亡 クラスター3件確認

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「はなちゃんのみそ汁」安武はなさん、枕崎鰹節大使に 来春20歳 「ジュニア」から昇格 「料理の楽しさ伝えたい」

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大崎事件、再審可否きょう決定 争点は「死亡時期」の評価 弁護側「自宅到着前に死亡」 検察側「証明力に限界」

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100万円のクロマグロを海に捨てるなんて…漁獲量上限で定置網漁停止 嘆く鹿児島の漁師「もう網に入ってくれるな」