TOP鹿児島のニュース 社会 気象

奄美地方が梅雨明け　平年より7日早く

 2022/06/22 11:10
拡大拡大
　鹿児島地方気象台は２２日、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より７日、昨年より１１日早い。向こう１週間は晴れる日が多い見込み。
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ