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奄美地方が梅雨明け 平年より7日早く
2022/06/22 11:10
拡大
鹿児島地方気象台は２２日、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より７日、昨年より１１日早い。向こう１週間は晴れる日が多い見込み。
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