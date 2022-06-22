照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火　7月15、16日 露店も復活　鹿児島市

鹿児島市の照国神社は７月１５、１６の両日に予定する六月灯で、３年ぶりに打ち上げ花火を実施すると発表した。奉納演芸は引き続き中止する。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２０２０、２１年は露店出店や歩行者天国を伴う交通規制を中止するなど規模を大幅に縮小して開いた。今年は大小の灯籠約８００個を境内全域に掲げ、１８日まで明かりをともす。露店出店も感染対策を徹底した上で復活する。出店者には飲食の販売を控えるよう要請し、境内での飲食は禁止する。