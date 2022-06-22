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薩摩川内の介護事業所でクラスター、7人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/22 18:11
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　鹿児島県は２２日、薩摩川内市の介護事業所で、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　感染者は利用者６人、職員１人の計７人。

　県内のクラスターは累計２０８例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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