鹿児島市で新たに141人、霧島31人、鹿屋28人など計361人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者３６１人を新たに確認したと発表した。感染者は鹿児島市１４１人、霧島市３１人、鹿屋市２８人、薩摩川内市、奄美市１４人、出水市１３人、与論町１２人、指宿市１１人、姶良市１０人、知名町１０人、日置市９人、南さつま市、徳之島町、和泊町６人、いちき串木野市、志布志市、伊仙町５人、さつま町、天城町４人、南九州市、曽於市、大崎町、瀬戸内町３人、伊佐市、屋久島町２人、枕崎市、阿久根市、西之表市、垂水市、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、大和村、龍郷町１人。県外は宮崎県１人。感染者の累計は、９０８１０人。