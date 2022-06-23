マスク着用が不十分、薩摩川内の介護事業所でクラスター7人感染　新たな感染は361人（鹿児島市141、霧島31、鹿屋28、薩摩川内14、奄美14、出水13、与論12、指宿11、姶良10、知名10、日置9、南さつま6、徳之島6、和泊6、いちき串木野5、志布志5、伊仙5、さつま4、天城4、南九州3、曽於3、大崎3、瀬戸内3、伊佐2、屋久島2、枕崎1、阿久根1、西之表1、垂水1、錦江1、南大隅1、肝付1、中種子1、大和1、龍郷1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島22日発表

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新たに３６１人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を上回るのは１６日以来。また、県は薩摩川内市の介護事業所のクラスターを明らかにした。利用者６人、職員１人が感染。昼食時などで利用者のマスク着用が不十分だった。新規感染者の居住地は鹿児島市１４１人、霧島市３１人、鹿屋市２８人、薩摩川内市、奄美市１４人、出水市１３人、与論町１２人、指宿市１１人、姶良市、知名町１０人、日置市９人、南さつま市、徳之島町、和泊町６人、いちき串木野市、志布志市、伊仙町５人、さつま町、天城町４人、南九州市、曽於市、大崎町、瀬戸内町３人、伊佐市、屋久島町２人、枕崎市、阿久根市、西之表市、垂水市、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、大和村、龍郷町１人。県外は宮崎県１人。年代別では１０歳未満の９０人が最多で、４０代の６０人、３０代の５８人と続いた。累計感染者は９万８１０人。２１日時点の療養者数は前日比９７人増の２６２４人。内訳は入院１５８人（重症１人、酸素投与が必要な中等症１５人）、宿泊施設入所４２３人、自宅待機２０４３人。