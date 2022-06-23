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「犬の散歩に出たまま…」と家族が届け出　溺死か、川岸で男性見つかる　姶良

 2022/06/23 09:33
川の周辺を捜索する姶良署員ら＝２２日、姶良市蒲生町上久徳
川の周辺を捜索する姶良署員ら＝２２日、姶良市蒲生町上久徳
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　２２日午前１１時１０分ごろ、鹿児島県姶良市蒲生町上久徳の前郷川の岸で、市内の会社員男性（６１）が倒れているのが見つかった。現場で死亡が確認された。溺死とみられる。

　同署によると、男性に目立った外傷はなかった。２１日午後１１時ごろ、家族から「犬の散歩に出掛けたまま帰ってこない」と届け出があり、警察や消防が捜索していた。
（別カット）川の周辺を捜索する姶良署員ら＝２２日、姶良市蒲生町上久徳
川岸を捜索する姶良署員ら＝２２日、姶良市蒲生町上久徳
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