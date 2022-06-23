指宿枕崎線から線路変更？　観光列車「指宿のたまて箱」7月に日豊線ツアー

ＪＲ九州は、指宿枕崎線の観光列車「指宿のたまて箱」が日豊線を走行し、大分や博多へ向かうツアーを企画した。１日単位で販売する。７月２１日は午前１０時１５分ごろ鹿児島中央を出発し、午後７時１５分に大分着。２２日は大分から博多、２５日は博多から大分、２６日に大分から鹿児島中央に戻る。カウンター席は鹿児島中央－大分が１万７０００円、大分－博多が１万４０００円。添乗員が同行し、昼食の弁当付き。ＪＲ九州ＳＴＯＲＥＳから予約できる。トラベルデスク＝０９２（４８２）１４８９。