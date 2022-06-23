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国道１０号　霧島市福山－曽於市大隅の通行止め解除

 2022/06/23 13:10
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　鹿児島県警によると、トラック事故に伴う国道１０号の霧島市福山町東牧之原－曽於市大隅町坂元付近の通行止めは２３日午後０時４２分、解除された。
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