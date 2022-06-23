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ふむふむ、よく飛ぶ竹とんぼの秘密は「熱」だったのか… 小学生が竹細工に挑戦

 2022/06/23 20:15
竹とんぼの回転翼に熱を入れてひねりを加える作業に見入る児童＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
竹とんぼの回転翼に熱を入れてひねりを加える作業に見入る児童＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
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　鹿児島県さつま町の盈進小学校３年生７２人は１７日、宮之城伝統工芸センターで竹細工を体験した。スタッフ２人の指導を受けて、竹とんぼを完成させて飛ばした。高さ７、８メートルまで上がると歓声を響かせた。

　熱すると曲がる竹の性質を利用して回転翼にひねりを加えると、よく飛ぶ。児童たちは、スタッフがひねる様子を見学したり、左右のバランスを確認しながら紙やすりで削ったりした。

　立和名杷奈さんは「折れずに曲がる竹は不思議だと感じた。作るのは楽しかったが、飛ばすのはなかなか難しい」と話していた。
竹とんぼの飛ばし方を教わる児童＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
竹とんぼを空き缶の上に乗せて回転翼の左右のバランスを確認する児童ら＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
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