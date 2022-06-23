ふむふむ、よく飛ぶ竹とんぼの秘密は「熱」だったのか… 小学生が竹細工に挑戦

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マスク着用が不十分、薩摩川内の介護事業所でクラスター7人感染 新たな感染は361人（鹿児島市141、霧島31、鹿屋28、薩摩川内14、奄美14、出水13、与論12、指宿11、姶良10、知名10、日置9、南さつま6、徳之島6、和泊6、いちき串木野5、志布志5、伊仙5、さつま4、天城4、南九州3、曽於3、大崎3、瀬戸内3、伊佐2、屋久島2、枕崎1、阿久根1、西之表1、垂水1、錦江1、南大隅1、肝付1、中種子1、大和1、龍郷1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島22日発表