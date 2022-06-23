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ふむふむ、よく飛ぶ竹とんぼの秘密は「熱」だったのか… 小学生が竹細工に挑戦
2022/06/23 20:15
竹とんぼの回転翼に熱を入れてひねりを加える作業に見入る児童＝さつま町の宮之城伝統工芸センター
拡大
鹿児島県さつま町の盈進小学校３年生７２人は１７日、宮之城伝統工芸センターで竹細工を体験した。スタッフ２人の指導を受けて、竹とんぼを完成させて飛ばした。高さ７、８メートルまで上がると歓声を響かせた。
熱すると曲がる竹の性質を利用して回転翼にひねりを加えると、よく飛ぶ。児童たちは、スタッフがひねる様子を見学したり、左右のバランスを確認しながら紙やすりで削ったりした。
立和名杷奈さんは「折れずに曲がる竹は不思議だと感じた。作るのは楽しかったが、飛ばすのはなかなか難しい」と話していた。
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