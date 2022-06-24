南さつまの宿舎と薩摩川内の障害者施設でクラスター、マスク着用が不十分　新たな感染は361人（鹿児島市141、鹿屋28、奄美23、与論21、日置20、霧島20、出水14、志布志14、薩摩川内12、指宿6、曽於6、和泊6、伊佐5、瀬戸内5、徳之島5、いちき串木野4、伊仙4、阿久根3、姶良3、天城3、南さつま2、肝付2、龍郷2、喜界2、知名2、枕崎1、西之表1、南九州1、長島1、大崎1、南種子1、宇検1、熊本1）新型コロナ・鹿児島23日発表

鹿児島県と鹿児島市が２３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３６１人確認したと発表した。また県は、南さつま市の宿舎と薩摩川内市の障害者施設のクラスターを明らかにした。南さつま市のクラスターは職場関係の宿舎で、２０代男性６人。薩摩川内市の障害者施設は利用者５人、職員２人。いずれもマスクの着用が不十分だった。新規感染者の居住地は鹿児島市１４１人、鹿屋市２８人、奄美市２３人、与論町２１人、日置市、霧島市２０人、出水市、志布志市１４人、薩摩川内市１２人、指宿市、曽於市、和泊町６人、伊佐市、瀬戸内町、徳之島町５人、いちき串木野市、伊仙町４人、阿久根市、姶良市、天城町３人、南さつま市、肝付町、龍郷町、喜界町、知名町２人、枕崎市、西之表市、南九州市、長島町、大崎町、南種子町、宇検村１人。県外は熊本県１人。年代別は１０歳未満が７５人で最多。３０代６７人、１０代５６人と続く。療養解除後に再び感染する再陽性者１人（計２４例）も確認された。累計感染者は９万１１７１人。２２日時点の療養者数は前日比５５人増の２６７９人。内訳は入院１５０人（酸素投与が必要な中等症１３人）、宿泊施設入所４２３人、自宅待機２１０６人。