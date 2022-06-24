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東九州道の国分－隼人東　上下線通行止め

 2022/06/24 10:38
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣは２４日午前９時１０分から、緊急工事のため上下線とも通行止め。中央分離帯への接触事故があった。
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