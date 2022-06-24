南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
24
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに319人感染確認
2022/06/24 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者３１９人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは１７８人、市は１４１人。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
小学生とユニクロがコラボ、いらなくなった服を難民へ「届けよう」プロジェクト 鹿児島・武岡台小
6月24日 16:24
4月生まれのオオカミ五つ子 子どもらしさ、愛らしさ…見るなら今 鹿児島市・平川動物公園
6月24日 16:08
新型コロナ 鹿児島県内 新たに319人感染確認
6月24日 16:03
正答率96.4％ AIで植物の種名判定 標本画像取り込み→候補名1～5位 瞬時に表示 鹿児島大・田金特任助教ら開発
6月24日 15:03
川内大綱引 3年連続中止 9月22日、綱練り・神事のみ実施 新型コロナ
6月24日 12:38
携帯電話しながらATM操作…不審に思った警備員、うそ電話詐欺防ぐ 姶良
6月24日 12:30
鹿児島大学長 佐野氏再任へ 任期 23年4月から2年間
6月24日 12:14
米無人機計画 反対決議求める陳情を不採択 鹿屋市議会常任委員会
6月24日 11:43
東九州道の国分－隼人東 通行止め解除
6月24日 11:06
鹿児島が「和牛王国」であり続けるには？ 高齢化が進み離農が続出…鍵は子牛生産の分業化にあった
6月24日 11:05
アニメ「竜とそばかすの姫」の世界、朗読で味わう 牧園中
6月24日 11:00
JR九州が在来線の車掌廃止を検討 鹿児島、熊本、長崎の3県 秋のダイヤ改正から
6月24日 10:40
東九州道の国分－隼人東 上下線通行止め
6月24日 10:38
部員減に悩む母校のサッカー部を応援 大口高OBが後輩にフットサル指導
6月24日 10:00
60年前から検察の不服申し立て禁止のドイツ…「日本は時代遅れ」 大崎事件再審棄却で弁護団 税金で集めた証拠は「捜査機関が私物化」
6月24日 09:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲