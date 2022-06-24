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新型コロナ　鹿児島県内 新たに319人感染確認

 2022/06/24 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者３１９人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１７８人、市は１４１人。
【表】一目で分かる鹿児島県の新規感染者数の推移
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