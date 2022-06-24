鹿児島市で新たに144人、鹿屋22人、霧島20人など計319人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者３１９人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市１４４人、鹿屋市２２人、霧島市２０人、奄美市１５人、薩摩川内市１２人、指宿市、与論町１１人、日置市１０人、和泊町８人、阿久根市７人、姶良市６人、出水市、徳之島町、知名町５人、曽於市、さつま町、肝付町、瀬戸内町、伊仙町４人、伊佐市、長島町、大崎町、大和村、天城町２人、枕崎市、西之表市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南大隅町、宇検村１人、県外は宮崎県１人。鹿児島県累計は、９万１４９０人。