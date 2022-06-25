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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに372人感染 クラスター1件確認
2022/06/25 16:08
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２５日、新たに３７２人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。
県が発表したのは２１９人、市は１５３人。
県は午後６時から新たなクラスター１件発生に関する記者説明をする。
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