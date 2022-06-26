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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに282人感染
2022/06/26 16:13
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２８２人確認したと発表した。
県が発表したのは１４４人、市は１３８人。
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