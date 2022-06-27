新たな感染は282人、10歳未満が最多で74人（鹿児島市140、霧島15、日置13、奄美12、和泊12、出水10、徳之島9、姶良8、与論8、指宿7、薩摩川内7、鹿屋6、いちき串木野4、志布志4、南九州4、瀬戸内4、曽於3、大崎3、天城3、さつま2、湧水2、枕崎1、伊佐1、肝付1、南種1、屋久島1、大和1）新型コロナ・鹿児島26日発表

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２８２人確認したと発表した。新規感染者の居住地は鹿児島市１４０人、霧島市１５人、日置市１３人、奄美市、和泊町１２人、出水市１０人、徳之島町９人、姶良市、与論町８人、指宿市、薩摩川内市７人、鹿屋市６人、いちき串木野市、志布志市、南九州市、瀬戸内町４人、曽於市、大崎町、天城町３人、さつま町、湧水町２人、枕崎市、伊佐市、肝付町、南種町、屋久島町、大和村１人。年代別は１０歳未満が７４人で最も多く、３０代５１人、４０代３８人と続いた。県内の累計感染者は９万２１４４人になった。２５日時点の療養者数は前日比１８人増の２５２６人。内訳は入院１１８人（重症１人、酸素投与が必要な中等症は９人）、宿泊施設入所４７９人、自宅待機１９２９人だった。