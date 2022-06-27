新型コロナ　鹿児島県内 新たに202人感染確認

九州南部が梅雨明け 観測史上2番目の早さ、期間は最短16日間

大久保利通像の謎 一緒に殺された「馬車夫と馬」どこに？ 見えにくい場所にある制作秘話、彫刻家中村晋也さんに聞いた

フェリーあけぼのが砂地に乗り上げ 自力で離礁、損傷や油流出なし 与論港

鹿児島黒牛VS佐賀牛 九州では大差、全国でも認知度は佐賀に軍配…理由は効果的な予算の使い方にあり

８．

新たな感染は282人、10歳未満が最多で74人（鹿児島市140、霧島15、日置13、奄美12、和泊12、出水10、徳之島9、姶良8、与論8、指宿7、薩摩川内7、鹿屋6、いちき串木野4、志布志4、南九州4、瀬戸内4、曽於3、大崎3、天城3、さつま2、湧水2、枕崎1、伊佐1、肝付1、南種1、屋久島1、大和1）新型コロナ・鹿児島26日発表