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新型コロナ　鹿児島県内 新たに202人感染確認

 2022/06/27 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者２０２人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１２２人、市は８０人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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