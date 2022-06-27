鹿児島市で新たに83人、霧島21人、奄美20人など計202人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者２０２人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島８３人、霧島市２１人、奄美市２０人、鹿屋市１５人、和泊町８人、日置市７人、出水市、指宿市、志布志市、与論町５人、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町、肝付町、瀬戸内町３人、南さつま市、伊佐市、徳之島町２人、曽於市、南九州市、姶良市、さつま町、長島町、南大隅町、宇検村１人。累計感染者は９万２３４６人になった。