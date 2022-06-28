新たな感染は202人、40代以下が8割占める（鹿児島市83、霧島21、奄美20、鹿屋15、和泊8、日置7、出水5、指宿5、志布志5、与論5、薩摩川内3、いちき串木野3、大崎3、肝付3、瀬戸内3、南さつま2、伊佐2、徳之島2、曽於1、南九州1、姶良1、さつま1、長島1、南大隅1、宇検1）新型コロナ・鹿児島27日発表

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２０２人確認したと発表した。前週の同じ曜日に比べて２８人多かった。新規感染者の居住地は鹿児島８３人、霧島市２１人、奄美市２０人、鹿屋市１５人、和泊町８人、日置市７人、出水市、指宿市、志布志市、与論町５人、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町、肝付町、瀬戸内町３人、南さつま市、伊佐市、徳之島町２人、曽於市、南九州市、姶良市、さつま町、長島町、南大隅町、宇検村１人。年代別では、１０歳未満の４１人が最も多く、４０代以下が全体の約８割を占めている。県内の累計感染者は９万２３４６人になった。２６日時点の療養者数は前日比１８人減の２５０８人。内訳は入院１２６人（重症１人、酸素投与が必要な中等症１２人）、宿泊施設入所４８２人、自宅待機１９００人。