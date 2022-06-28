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桜島が41日ぶり噴火、今年13回目　大きな噴石7合目まで飛ぶ　噴煙最高1500メートル

 2022/06/28 10:26
噴煙を上げる桜島＝２７日午後０時２５分、鹿児島市の南日本新聞会館カメラ
噴煙を上げる桜島＝２７日午後０時２５分、鹿児島市の南日本新聞会館カメラ
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　２７日午後０時２１分ごろ、鹿児島市の桜島南岳山頂火口で噴煙量が中量以上の噴火があった。鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは１５００メートル。大きな噴石が７合目（火口から６００～９００メートル）まで飛んだ。

　噴火は５月１７日以来４１日ぶりで、今年１３回目。警戒レベルは３（入山規制）。
【関連表】噴火警戒レベル
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