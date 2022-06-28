桜島が41日ぶり噴火、今年13回目　大きな噴石7合目まで飛ぶ　噴煙最高1500メートル

九州南部が梅雨明け 観測史上2番目の早さ、期間は最短16日間

フェリーあけぼのが砂地に乗り上げ 自力で離礁、損傷や油流出なし 与論港

６．

新たな感染は202人、40代以下が8割占める（鹿児島市83、霧島21、奄美20、鹿屋15、和泊8、日置7、出水5、指宿5、志布志5、与論5、薩摩川内3、いちき串木野3、大崎3、肝付3、瀬戸内3、南さつま2、伊佐2、徳之島2、曽於1、南九州1、姶良1、さつま1、長島1、南大隅1、宇検1）新型コロナ・鹿児島27日発表