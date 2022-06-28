南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
28
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
桜島
桜島が41日ぶり噴火、今年13回目 大きな噴石7合目まで飛ぶ 噴煙最高1500メートル
2022/06/28 10:26
噴煙を上げる桜島＝２７日午後０時２５分、鹿児島市の南日本新聞会館カメラ
拡大
２７日午後０時２１分ごろ、鹿児島市の桜島南岳山頂火口で噴煙量が中量以上の噴火があった。鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは１５００メートル。大きな噴石が７合目（火口から６００～９００メートル）まで飛んだ。
噴火は５月１７日以来４１日ぶりで、今年１３回目。警戒レベルは３（入山規制）。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
生産コストが高い和牛…ならば肥育期間を短縮しよう 鹿児島で研究が始まった「もうかる牛」は救世主になれるのか
6月28日 11:00
武家活躍の中近世紹介 姶良市誌の第2巻発行
6月28日 11:00
マンション管理費など900万円横領か 元管理人の男、集金を組合口座に入金せず 決算では偽造の通帳を
6月28日 10:49
桜島が41日ぶり噴火、今年13回目 大きな噴石7合目まで飛ぶ 噴煙最高1500メートル
6月28日 10:26
子どもの時の戦争体験、現代の児童に語る 東市来
6月28日 10:00
〝和牛五輪〟全共鹿児島大会まで、いよいよ100日 候補牛の選考進む 会場は馬術競技場予定地
6月28日 09:33
「もっと早く入院できていれば…」 新型コロナに感染、施設内療養中に父を亡くした家族が抱く行政への不信感 命を守る医療とは【参院選 論点を問う】
6月28日 08:33
昨年復活の牧之原中野球部、念願の単独チームで勝利目指す
6月28日 08:30
大崎事件4次再審請求 弁護側が即時抗告 鹿児島地裁の決定は「明白に真実に反する」
6月28日 08:00
武家屋敷の「うぐいす谷」を散策路に 地元自治会が手入れ 出水麓
6月28日 07:30
異例に早い梅雨明け、なぜ？ ラニーニャと偏西風が大きく影響
6月28日 07:16
都城の53人含む147人新たに感染 新型コロナ・宮崎27日発表
6月28日 07:00
新たな感染は202人、40代以下が8割占める（鹿児島市83、霧島21、奄美20、鹿屋15、和泊8、日置7、出水5、指宿5、志布志5、与論5、薩摩川内3、いちき串木野3、大崎3、肝付3、瀬戸内3、南さつま2、伊佐2、徳之島2、曽於1、南九州1、姶良1、さつま1、長島1、南大隅1、宇検1）新型コロナ・鹿児島27日発表
6月28日 07:00
3年ぶりトライアスロン開催へ、受け入れ準備着々 徳之島
6月27日 22:30
「女性ゼロ議会」解消へ、有志グループが意見交換 阿久根
6月27日 21:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲