在京アンテナショップ「かごしま遊楽館」コロナで苦戦　21年度入館者 過去3番目に少ない29万人

鹿児島県が東京・有楽町で展開するアンテナショップ「かごしま遊楽館」の２０２１年度の入館者数は２９万８２０９人で、過去３番目に少なかったことが県のまとめで分かった。新型コロナウイルス感染拡大前の１８年度に比べ、約４割減らした。過去最低は２０年度の２４万３２３２人で、２年連続でコロナ禍の影響を大きく受けた。遊楽館は１階が特産品・食品販売と観光案内コーナー、２階がレストラン、３階が工芸品展示販売。２１年度のフロアごとの入館者は１階２１万３０１人、２階８万１１３７人、３階６７７１人だった。売上高は計３億８１１６万円だった。１９９５年５月開業。入館者のピークは焼酎ブームに加え、前年にＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」が放送された０９年度の５２万５０３１人。その後は４０万人台で推移した。大河「西郷どん」放映の１８年度も４９万１３２８人と伸びた。県東京事務所は「イベントを増やし広報にも一層力を入れ多くの人に足を運んでもらいたい」としている。