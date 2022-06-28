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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに420人感染、1人死亡確認
2022/06/28 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者４２０人と、1人の死亡を新たに確認したと発表した。
県が発表した感染者は２５０人、市は１７０人。
県内死者の累計は２１０人となった。
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