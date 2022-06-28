鹿児島市で新たに170人、鹿屋35人、霧島33人など計420人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者４２０人と、1人の死亡を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１７０人、鹿屋市３５人、霧島市３３人、奄美市２３人、日置市１８人、出水市、和泊町１６人、指宿市１４人、薩摩川内市１１人、姶良市１０人、いちき串木野市９人、伊佐市、与論町８人、瀬戸内町、徳之島町７人、宇検村６人、志布志市、伊仙町４人、垂水市、大崎町３人、枕崎市、南さつま市、南九州市、さつま町、天城町、知名町２人、曽於市、東串良町、大和村１人。県内の累計感染者は９万２７６６人になった。県内死者の累計は２１０人となった。