10歳未満の感染が96人で最多、県内で新たに420人確認（鹿児島市170、鹿屋35、霧島33、奄美23、日置18、出水16、和泊16、指宿14、薩摩川内11、姶良10、いちき串木野9、伊佐8、与論8、瀬戸内7、徳之島7、宇検6、志布志4、伊仙4、垂水3、大崎3、枕崎2、南さつま2、南九州2、さつま2、天城2、知名2、曽於1、東串良1、大和1） 1人死亡 新型コロナ・鹿児島28日発表
2022/06/29 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４２０人確認したと発表した。また県は１人の死亡を明らかにした。９０歳以上の男性で、死因は新型コロナ以外。
電子顕微鏡で見た新型コロナウイルスの写真（アメリカ国立アレルギー感染症研究所提供）
新規感染者の居住地は、鹿児島市１７０人、鹿屋市３５人、霧島市３３人、奄美市２３人、日置市１８人、出水市、和泊町１６人、指宿市１４人、薩摩川内市１１人、姶良市１０人、いちき串木野市９人、伊佐市、与論町８人、瀬戸内町、徳之島町７人、宇検村６人、志布志市、伊仙町４人、垂水市、大崎町３人、枕崎市、南さつま市、南九州市、さつま町、天城町、知名町２人、曽於市、東串良町、大和村１人。
年代別は１０歳未満が９６人で最も多く、３０代７２人、１０代６７人と続く。
県内の累計感染者は９万２７６６人になった。２７日時点の療養者数は前日比１１４人減の２３９４人。内訳は入院１２４人（重症１人、酸素投与が必要な中等症１１人）、宿泊施設入所４６８人、自宅待機１８０２人。
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10歳未満の感染が96人で最多、県内で新たに420人確認（鹿児島市170、鹿屋35、霧島33、奄美23、日置18、出水16、和泊16、指宿14、薩摩川内11、姶良10、いちき串木野9、伊佐8、与論8、瀬戸内7、徳之島7、宇検6、志布志4、伊仙4、垂水3、大崎3、枕崎2、南さつま2、南九州2、さつま2、天城2、知名2、曽於1、東串良1、大和1） 1人死亡 新型コロナ・鹿児島28日発表6月29日 07:00
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