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新型コロナウイルス
新型コロナ 県内新たに401人感染、クラスター1件確認
2022/06/29 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者４０１人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２４２人、市は１５９人。
県は午後６時をめどに新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
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