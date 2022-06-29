薩摩川内の高齢者施設でクラスター、12人感染　新型コロナ・鹿児島

８．

10歳未満の感染が96人で最多、県内で新たに420人確認（鹿児島市170、鹿屋35、霧島33、奄美23、日置18、出水16、和泊16、指宿14、薩摩川内11、姶良10、いちき串木野9、伊佐8、与論8、瀬戸内7、徳之島7、宇検6、志布志4、伊仙4、垂水3、大崎3、枕崎2、南さつま2、南九州2、さつま2、天城2、知名2、曽於1、東串良1、大和1） 1人死亡 新型コロナ・鹿児島28日発表