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薩摩川内の高齢者施設でクラスター、12人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/29 18:06
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　鹿児島県は２９日、薩摩川内市の高齢者施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は１２人（利用者８人、職員４人）。

　県内のクラスターは累計２１２件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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