鹿児島市で新たに157人、霧島41人、鹿屋27人など計401人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者４０１人を新たに確認したと発表した。居住地別は鹿児島市１５７人、霧島市４１人、鹿屋市２７人、奄美市２５人、薩摩川内市１８人、指宿市１７人、徳之島町１５人、日置市１４人、出水市１３人、姶良市、大和村、和泊町８人、いちき串木野市７人、枕崎市、与論町６人、さつま町、肝付町、瀬戸内町、伊仙町４人、曽於市、志布志市、南九州市２人、阿久根市、垂水市、伊佐市、長島町、大崎町、南大隅町、龍郷町、天城町、宇検村１人。県内の累計感染者は９万３１６７人になった。