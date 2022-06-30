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海自鹿屋基地に米軍無人偵察機を展開　地元市議会が計画「容認」を決議

 2022/06/30 12:20
米空軍などに配備されている無人機ＭＱ９（米ジェネラル・アトミクス社のパンフレットから）
米空軍などに配備されている無人機ＭＱ９（米ジェネラル・アトミクス社のパンフレットから）
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画について、鹿屋市議会は３０日の定例会最終本会議で、「容認はやむを得ない」とした決議案を賛成多数で可決した。議員２５人が記名投票し、賛成１７、反対５、無投票３だった。
地図・海自鹿屋基地と南西諸島の自衛隊配備
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