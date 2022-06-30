海自鹿屋基地に米軍無人偵察機を展開　地元市議会が計画「容認」を決議

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薩摩川内の高齢者施設でクラスター マスク着用不十分、風邪症状ある職員も 新たな感染は401人（鹿児島市157、霧島41、鹿屋27、奄美25、薩摩川内18、指宿17、徳之島15、日置14、出水13、姶良8、大和8、和泊8、いちき串木野7、枕崎6、与論6、さつま4、肝付4、瀬戸内4、伊仙4、曽於2、志布志2、南九州2、阿久根1、垂水1、伊佐1、長島1、大崎1、南大隅1、龍郷1、天城1、宇検1）新型コロナ・鹿児島29日発表