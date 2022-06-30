新型コロナ　鹿児島県内で新たに428人感染　クラスター6件、30人以上感染事例も

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者４２８人を新たに確認したと発表した。県が発表したのは２６３人、市は１６５人。県は午後６時半をめどに新たなクラスター６件に関する記者説明をする。３０人以上の感染者が発生している事例があるという。