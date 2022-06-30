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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに428人感染 クラスター6件、30人以上感染事例も
2022/06/30 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者４２８人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２６３人、市は１６５人。
県は午後６時半をめどに新たなクラスター６件に関する記者説明をする。３０人以上の感染者が発生している事例があるという。
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