鹿児島市で新たに166人、霧島47人、鹿屋39人など県内計428人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者４２８人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１６６人、霧島市４７人、鹿屋市３９人、奄美市２９人、薩摩川内市２７人、指宿市１８人、徳之島町１３人、出水市１１人、和泊町９人、与論町８人、日置市、瀬戸内町７人、曽於市、南九州市、姶良市５人、肝付町４人、いちき串木野市、さつま町、大崎町、宇検村３人、垂水市、志布志市、長島町、伊仙町２人、枕崎市、阿久根市、南さつま市、伊佐市、龍郷町、喜界町、天城町、知名町１人。累計感染者は９万３５９５人になった。