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新型コロナ　鹿児島県内新たに413人感染、クラスター2件確認

 2022/07/01 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者４１３人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２５８人、市は１５５人。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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