鹿児島市で新たに153人、霧島42人など県内計413人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者４１３人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１５３人、霧島市４２人、鹿屋市、薩摩川内市、指宿市２７人、奄美市２３人、南九州市、姶良市１８人、徳之島町１４人、出水市１１人、瀬戸内町８人、和泊町、龍郷町７人、与論町６人、日置市５人、垂水市、南さつま市３人、肝付町、さつま町、宇検村、伊仙町２人、曽於市、いちき串木野市、志布志市、阿久根市、喜界町１人。県外は沖縄県１人。鹿児島県内の累計感染者は９万４００８人になった。