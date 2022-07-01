鹿児島の夏の風物詩「六月灯」3年ぶりにぎわう　境内に露店、浴衣姿の親子連れ…八坂神社皮切りに県内各地で

10．

3日連続で400人超の感染者 霧島の児童施設クラスター32人感染、昼食時に密 新たな感染は428人（鹿児島市166、霧島47、鹿屋39、奄美29、薩摩川内27、指宿18、徳之島13、出水11、和泊9、与論8、日置7、瀬戸内7、曽於5、南九州5、姶良5、肝付4、いちき串木野3、さつま3、大崎3、宇検3、垂水2、志布志2、長島2、伊仙2、枕崎1、阿久根1、南さつま1、伊佐1、龍郷1、喜界1、天城1、知名1）新型コロナ・鹿児島30日発表