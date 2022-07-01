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鹿児島の夏の風物詩「六月灯」3年ぶりにぎわう　境内に露店、浴衣姿の親子連れ…八坂神社皮切りに県内各地で

 2022/07/01 22:09
ボールすくいを楽しむ子どもたち＝１日午後７時３３分、鹿児島市の八坂神社
ボールすくいを楽しむ子どもたち＝１日午後７時３３分、鹿児島市の八坂神社
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　鹿児島の夏の風物詩である六月灯が１日、鹿児島市の八坂神社を皮切りに始まった。神社庁鹿児島支部によると、新型コロナウイルス禍による規模の縮小などがなく開催されるのは３年ぶり。露店が並ぶなどにぎやかな光景が戻り、浴衣姿の家族連れらが綿あめやスーパーボールすくいなどを存分に楽しんでいた。

　開始前に境内を清めた岩切一真禰宜＝ねぎ＝（２９）は「暑い夏を元気に過ごせるよう、願いを込めた」と話し、大勢の来場者に「久々に境内がにぎわい、本当にうれしい。神様も喜んでいるのでは」と笑顔を見せた。

　六月灯は８月まで県内各地で開かれる。
露店が並び、久しぶりのにぎわいを楽しむ家族連れら＝１日、鹿児島市の八坂神社
ボールすくいを楽しむ子どもたち＝１日午後７時５分、鹿児島市の八坂神社
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