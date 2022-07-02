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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに497人感染確認
2022/07/02 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者４９７人を新たに確認したと発表した。
県が発表した感染者は３１２人、市は１８５人。
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