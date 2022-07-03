新たな感染は497人、4日連続前週上回る　8割は40代以下（鹿児島市187、霧島46、鹿屋42、薩摩川内40、奄美29、日置25、指宿15、徳之島14、和泊12、瀬戸内11、志布志10、南九州9、さつま9、姶良8、いちき串木野7、伊佐7、龍郷7、出水4、曽於3、与論2、枕崎1、垂水1、南さつま1、湧水1、屋久島1、大和1、天城1、伊仙1、知名1、大阪1）新型コロナ・鹿児島2日発表

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者４９７人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を４日連続で上回った。新規感染者の居住地は鹿児島市１８７人、霧島市４６人、鹿屋市４２人、薩摩川内市４０人、奄美市２９人、日置市２５人、指宿市１５人、徳之島町１４人、和泊町１２人、瀬戸内町１１人、志布志市１０人、南九州市、さつま町９人、姶良市８人、いちき串木野市、伊佐市、龍郷町７人、出水市４人、曽於市３人、与論町２人、枕崎市、垂水市、南さつま市、湧水町、屋久島町、大和村、天城町、伊仙町、知名町１人。県外は大阪府１人。年代別では１０歳未満の１３１人が最も多く、１０代９１人、３０代７３人と続いた。４０代以下が全体の８割を占める。累計感染者は９万４５０５人になった。１日時点の療養者数は前日比５４人増の２７７１人。内訳は入院１３３人（重症１人、酸素投与が必要な中等症１３人）、宿泊施設入所４２５人、自宅待機２２１３人。