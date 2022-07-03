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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに459人感染確認
2022/07/03 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３日、新たに４５９人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。
県が発表した感染者は３０２人、市は１５７人。
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