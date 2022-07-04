5日連続前週上回る、新たな感染は459人（鹿児島市158、鹿屋41、薩摩川内33、指宿27、奄美26、徳之島22、霧島20、志布志15、龍郷13、姶良12、いちき串木野10、南九州10、瀬戸内10、日置9、出水8、垂水6、南さつま6、大崎6、和泊6、曽於3、さつま3、肝付3、与論3、伊仙2、枕崎1、阿久根1、長島1、屋久島1、宇検1、知名1、神奈川1）年代別は10歳未満が117人で最多　新型コロナ・鹿児島3日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新たに４５９人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。５日連続で前週の同じ曜日を上回った。新規感染者の居住地は鹿児島市１５８人、鹿屋市４１人、薩摩川内市３３人、指宿市２７人、奄美市２６人、徳之島町２２人、霧島市２０人、志布志市１５人、龍郷町１３人、姶良市１２人、いちき串木野市、南九州市、瀬戸内町１０人、日置市９人、出水市８人、垂水市、南さつま市、大崎町、和泊町６人、曽於市、さつま町、肝付町、与論町３人、伊仙町２人、枕崎市、阿久根市、長島町、屋久島町、宇検村、知名町１人。県外は神奈川県１人。年代別では１０歳未満の１１７人が最多で、１０代の７５人、３０代の５５人と続いた。療養期間終了後に再び感染する再陽性者１人（計３０例）も確認された。累計感染者は９万４９６４人になった。２日時点の療養者数は前日比１８８人増の２９５９人。内訳は入院１３２人（重症１人、酸素投与の必要な中等症１６人）、宿泊施設入所４４８人、自宅待機２３７９人。