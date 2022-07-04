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新型コロナ　県内新たに311人感染、クラスター3件確認

 2022/07/04 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者３１１人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２０６人、市は１０５人。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
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