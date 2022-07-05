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住家全焼、焼け跡から１人の遺体　住人の女性と連絡取れず　「隣の家から煙が」住民通報　鹿児島・錦江町

 2022/07/05 09:22
消火活動する消防隊員ら＝４日午後５時ごろ、錦江町田代麓
消火活動する消防隊員ら＝４日午後５時ごろ、錦江町田代麓
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　４日午後４時２０分ごろ、鹿児島県錦江町田代麓、無職女性（８１）方から出火、木造平屋１棟約６５平方メートルと車庫約１３平方メートルを全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。女性と連絡が取れておらず、錦江署が身元を確認している。

　同署によると、女性は２人暮らし。同居する５０代の息子は仕事で外出中だった。近所の住民が「隣の家から煙が出ている」と１１０番した。
消火活動する消防隊員ら＝４日午後５時ごろ、錦江町田代麓
消火活動する消防隊員ら＝４日午後５時ごろ、錦江町田代麓
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