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薩摩川内市　本土地域の８万８８６９人に避難指示

 2022/07/05 03:59
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　台風４号に伴う大雨で、薩摩川内市は５日午前２時１０分、甑島を除く本土地域４万４０７１世帯８万８８６９人に避難指示を出した。
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