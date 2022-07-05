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新型コロナウイルス
新型コロナ 県内新たに791人感染確認 700人超えは5月20日以来
2022/07/05 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者７９１人を新たに確認したと発表した。７００人を超えたのは５月２０日以来。
県が発表したのは４９１人、市は３００人。
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新型コロナ 県内新たに791人感染確認 700人超えは5月20日以来
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