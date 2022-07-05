新型コロナ　県内新たに791人感染確認　700人超えは5月20日以来

鹿児島市で新たに105人、鹿屋45人、霧島36人など計311人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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薩摩川内、霧島、出水のクラスター3件、感染者は計55人 県内で新たに311人確認（鹿児島市105、鹿屋45、霧島36、薩摩川内25、指宿16、奄美15、南九州10、日置9、徳之島9、志布志8、伊佐5、垂水4、姶良4、龍郷4、大崎3、出水2、和泊2、与論2、枕崎1、曽於1、南さつま1、肝付1、天城1、伊仙1、熊本1） 新型コロナ・鹿児島4日発表