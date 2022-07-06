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鹿児島空港の滑走路一時閉鎖　落雷で舗装はがれる

 2022/07/06 07:37
多くの利用者が列を作る鹿児島空港出発ロビー＝６日朝、霧島市
多くの利用者が列を作る鹿児島空港出発ロビー＝６日朝、霧島市
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　国土交通省鹿児島空港事務所によると、６日朝、霧島市の鹿児島空港で滑走路の舗装の一部がはがれていることが確認された。昨日の落雷の影響とみられる。午前７時すぎに補修作業は終わった。滑走路が一時閉鎖された影響で出発便に乱れが出ている。
出発便の状況を表示する鹿児島空港の案内板
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