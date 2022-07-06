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大雨で鹿児島本線、日豊本線に乱れ　JR九州

 2022/07/06 08:18
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　ＪＲ九州によると、６日午前８時現在、大雨の影響で、ＪＲ日豊本線の大隅大川原－国分、鹿児島本線の湯之元－上伊集院で徐行運転が行われ、列車の運休や遅れが出ている。
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