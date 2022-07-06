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大雨で鹿児島本線、日豊本線に乱れ JR九州
2022/07/06 08:18
拡大
ＪＲ九州によると、６日午前８時現在、大雨の影響で、ＪＲ日豊本線の大隅大川原－国分、鹿児島本線の湯之元－上伊集院で徐行運転が行われ、列車の運休や遅れが出ている。
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【参院選】野村氏、安定した戦い 柳、西郷氏追う 鹿児島選挙区終盤情勢
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覚せい剤の洋上密輸防げ 水際対策の最前線、暗夜の貨物船警戒 南北600キロ管轄する監視艇・鹿児島税関支署「なんせい」乗船ルポ
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鹿児島市の児童虐待 微増110件、育児放棄が半数 相談件数は135件増433件 21年度
7月6日 07:30
新規感染者の増加傾向、オミクロン派生BA・5が市中で拡大か 県内新たに791人感染（鹿児島市300、鹿屋76、霧島75、薩摩川内55、奄美50、指宿29、南九州21、姶良19、龍郷18、和泊18、日置17、徳之島14、瀬戸内12、垂水11、志布志10、いちき串木野9、与論8、出水7、曽於7、伊仙6、さつま5、大崎4、枕崎3、南さつま3、伊佐3、肝付2、湧水1、大和1、宇検1、天城1、知名1、神奈川2、東京1、宮崎1） 新型コロナ・鹿児島5日発表
7月6日 07:00
都城の58人含む285人新たに感染 都城の高齢者施設と知人間でクラスター 新型コロナ・宮崎5日発表
7月6日 07:00
人生相談■啓発セミナー 言動変わった親友
7月6日 06:00
鹿児島県内の宿泊者 前年比91％増22万3993人 5月観光動向調査
7月5日 22:30
猛暑に涼を呼ぶはずだった噴水が止まり、エントランスホールの照明も消えた…鹿児島県庁、節電取り組みを強化
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枝肉キロ平均3164円 川越さん（伊佐）最高賞 鹿児島黒牛産地販売会
7月5日 21:30
絶滅危惧種ヤクシマヤツシロラン 新たに口永良部島で発見 屋久島に次ぐ国内2番目の自生地に 小さく開花期間も短い花、2住民グループが合同調査
7月5日 21:00
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