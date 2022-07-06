大雨で鹿児島本線、日豊本線に乱れ　JR九州

鹿児島市で新たに300人、鹿屋76人、霧島75人など計791人感染 新型コロナ・市町村別詳細

新型コロナ 鹿児島県内新たに791人感染確認 700人超えは5月20日以来

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新規感染者の増加傾向、オミクロン派生BA・5が市中で拡大か 県内新たに791人感染（鹿児島市300、鹿屋76、霧島75、薩摩川内55、奄美50、指宿29、南九州21、姶良19、龍郷18、和泊18、日置17、徳之島14、瀬戸内12、垂水11、志布志10、いちき串木野9、与論8、出水7、曽於7、伊仙6、さつま5、大崎4、枕崎3、南さつま3、伊佐3、肝付2、湧水1、大和1、宇検1、天城1、知名1、神奈川2、東京1、宮崎1） 新型コロナ・鹿児島5日発表