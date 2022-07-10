【参院選】鹿児島選挙区は野村哲郎氏が当確

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九州の高速道 定額で乗り放題 8日からＥＴＣ限定 南部九州や九州全域プラン

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鹿児島市で新たに409人、霧島132人、薩摩川内73人など計953人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに860人感染確認 累計10万人超える 1人死亡

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに953人感染確認 900人超えは5月10日以来

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新たな感染は過去3番目に多い953人、直近1週間で1.9倍に（鹿児島市409、霧島132、薩摩川内73、鹿屋66、奄美37、姶良34、日置33、徳之島24、志布志17、指宿14、南さつま13、出水11、肝付10、いちき串木野8、南種子7、和泊7、曽於6、さつま6、天城6、瀬戸内5、龍郷4、阿久根3、垂水3、伊仙3、与論3、枕崎2、南九州2、大崎2、喜界2、東串良1、錦江1、南大隅1、知名1、福岡2、神奈川2、宮崎1、兵庫1、大阪1）新型コロナ・鹿児島9日発表

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エレベーター停止、遮断機開かず…8日夜の鹿児島大規模停電、最大25万7000戸に影響

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市

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自民の独占続く参院選・鹿児島選挙区 深夜にも当落判明

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参院選公示、鹿児島選挙区に5人が立候補届け出