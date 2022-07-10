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【参院選】鹿児島選挙区は野村哲郎氏が当確

 2022/07/10 20:00
野村哲郎氏
野村哲郎氏
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　１０日投開票の第２６回参院選で、５人が立候補した鹿児島選挙区は、自民現職の野村哲郎氏（７８）が再選を確実にした。

2022参院選鹿児島
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