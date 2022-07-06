新型コロナ　鹿児島県内で新たに826人感染、2人死亡　クラスター3件確認

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者８２６人を新たに確認したと発表した。８００人を上回るのは５月１７日以来。県はまた２人が死亡したと明らかにした。累計は２１２人となった。県が発表した感染者は４８４人、市は３４２人。県は午後６時をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。